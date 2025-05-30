В России технологическое развитие, связанное с платежами и банковской сферой, шло быстрее, чем в США, так в РФ значительно позже появились банковские карты, соответственно инвестировать в новые проекты было выгоднее. Об этом в беседе с НСН рассказал главный редактор банковского интернета- портала Finnews.ru, аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.

В США совершили технологический прорыв. Станцию метро у аэропорта Даллеса в Вашингтоне оборудовали терминалами оплаты, которые принимают банковские карты. Это событие вызвало бурю эмоций в социальных сетях. При этом в метрополитене Москвы эта функция появилась еще в 2017 году. Шевченко рассказал, почему Россия опередила здесь Штаты.