Минцифры: Зарубежные облачные сервисы со зрелыми аналогами в РФ могут ограничить
Министерство цифрового развития не исключает введение постепенного ограничения доступа крупных отечественных компаний к покинувшим Россию заграничным облачным сервисам, которым можно противопоставить свои зрелые аналоги. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в ходе выступления на TAdviser Summit.
Министр подчеркнул, что в условиях непростой ситуации в макроэкономике и высокой ставки Центробанка многие крупные заказчики сокращают расходы на IT. На этом фоне Шадаев определил ситуацию в IT-отрасли как «непростую».
Именно для поддержки отечественных компаний необходимы дополнительные меры с целью стимулирования роста спроса на российские IT-разработки, пояснил глава Минцифры. Кроме того, по его словам, компании, которые применяют зарубежные решения, ушедшие с российского рынка, применяют очень сложные алгоритмы оплаты из-за санкций.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этой неделе президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества призвал «душить» зарубежные IT-компании, которые в свое время объявили об уходе, но при этом на данный момент продолжают занимать на российском рынке свои ниши.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посвященная Дню защиты детей праздничная программа пройдет в Музее Победы
- Приложение «Авито» исчезло из App Store
- Минцифры: Зарубежные облачные сервисы со зрелыми аналогами в РФ могут ограничить
- Мединского внесли в базу сайта «Миротворец»
- «Челси» первым выиграл все кубковые трофеи Европы
- Родителей подростков оштрафовали за игру с Вечным огнем в Приморье
- МВД России предупредило соотечественников о новой схеме мошенничества
- СМИ: Мужчина набросился с ножом на подростков на детской площадке в Екатеринбурге
- Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес Мединского
- Движение поездов восстановили на Замоскворецкой линии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru