Минцифры: Зарубежные облачные сервисы со зрелыми аналогами в РФ могут ограничить

Министерство цифрового развития не исключает введение постепенного ограничения доступа крупных отечественных компаний к покинувшим Россию заграничным облачным сервисам, которым можно противопоставить свои зрелые аналоги. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в ходе выступления на TAdviser Summit.

Министр подчеркнул, что в условиях непростой ситуации в макроэкономике и высокой ставки Центробанка многие крупные заказчики сокращают расходы на IT. На этом фоне Шадаев определил ситуацию в IT-отрасли как «непростую».