Минцифры: Зарубежные облачные сервисы со зрелыми аналогами в РФ могут ограничить

Министерство цифрового развития не исключает введение постепенного ограничения доступа крупных отечественных компаний к покинувшим Россию заграничным облачным сервисам, которым можно противопоставить свои зрелые аналоги. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в ходе выступления на TAdviser Summit.

Министр подчеркнул, что в условиях непростой ситуации в макроэкономике и высокой ставки Центробанка многие крупные заказчики сокращают расходы на IT. На этом фоне Шадаев определил ситуацию в IT-отрасли как «непростую».

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Именно для поддержки отечественных компаний необходимы дополнительные меры с целью стимулирования роста спроса на российские IT-разработки, пояснил глава Минцифры. Кроме того, по его словам, компании, которые применяют зарубежные решения, ушедшие с российского рынка, применяют очень сложные алгоритмы оплаты из-за санкций.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этой неделе президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества призвал «душить» зарубежные IT-компании, которые в свое время объявили об уходе, но при этом на данный момент продолжают занимать на российском рынке свои ниши.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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