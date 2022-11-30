Обозначены сроки разработки отечественных роутеров и ТВ-приставок

Накануне «Коммерсант» сообщил, что ряд провайдеров связи просят правительство выделить более 11 млрд рублей на разработку и производство оборудования для фиксированных сетей связи. Отмечается, что в целом замена профильных решений от Huawei, Cisco, Mikrotik потребует 31,5 млрд руб. Операторы утверждают, что без замещения технологий снизится качество связи для населения. Так, речь идет, в частности, о Wi-Fi точках доступа и ТВ-приставках. Денис Кусков отметил, что все 30 лет Россия «забивала» на собственные разработки.

«Устройств сейчас создается достаточно мало. Большинство из них выпускаются на территории Китая, потому что комплектующие идут оттуда. Для того, чтобы создать производство, нужно создать завод с оборудованием, а мы этого не можем сделать даже для переноса "Байкала" и "Эльбруса", которые выпускались в Тайване. Нужно понимать, что комплектующие необходимо локализовывать в России. Тот уровень локализации, который может быть - это 10-15%, а хорошо, когда он занимает 60-70%. Речь идет минимум о трех-пяти годах. То оборудование, которое операторы закупили в первом квартале, позволяет до конца следующего года беспрепятственно работать. Хотя наши данные говорят о том, что скорости постепенно снижаются, но пока не критически», - сказал Кусков.

Он также отметил, что в России не производятся базовые станции сотовых операторов. При этом Кусков указал, что в среднесрочной перспективе отечественные компании не смогут создавать и процессоры. Так, гендиректор Telecom Daily подчеркнул, что все 30 лет Россия вообще не занималась разработками в сфере электроники.