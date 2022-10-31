Аналитик: Ушедший из России Huawei заменит оборудование от «Ростеха»

Ранее «Известия» сообщили, что бренд Huawei покидает российский рынок и намерен завершить эту процедуру в 2023 году. Кусков оценил перспективы принятия такого решения для российских потребителей.

«Продукцию компании Huawei необходимо разделять на две составляющие: базовые станции и сами гаджеты. Базовые станции Huawei перестала отгружать еще в марте 2022 года, за это время ничего нового не произошло. Отечественных базовых станций у нас пока что нет. Huawei лидировала в этой отрасли на рынке (около 40%), оставляя позади конкурентов — Ericsson и Nokia. Сейчас мы ждем оборудование от “Ростеха”, которое должно появиться в 2023-2024 годах. Параллельным импортом базовые станции поставляться не будут. Что же касается гаджетов, то их прямые поставки компания тоже перестала организовывать. То, что сейчас продается в России, поставляется к нам через параллельный импорт. Конечно, ассортимент сейчас усечен, так же, как и, например, у бренда Samsung. Полагаю, поставки через параллельный импорт продолжатся, доли компаний Huawei и Honor среди представленных в России смартфонов не столь велики, так что здесь, полагаю, наш рынок ничего не потеряет. А вот с точки зрения базовых станций, повторюсь, потери будут значительными. В ближайшие два года можно не рассчитывать на улучшение качества связи, покрытие новых территорий и деятельность новых базовых станций», — сказал Кусков.

Собеседник НСН рассказал, какие иностранные бренды продолжают поставлять в Россию электронику.

«Это китайские фирмы. Если вы зайдете в «М.Видео» или в «Эльдорадо», вы их увидите в большом количестве. Если раньше была представлена продукция Bosch, Siemens, LG, Samsung, то сейчас по большей части это в лучшем случае Haier и неизвестные B- и C- бренды китайских производителей. Гаджеты поставляет Xiaomi, который продолжает работать в России и занимает одну из лидирующих позиций», — отметил аналитик.

Кусков заявил, что ухода с российского рынка других китайских брендов опасаться не стоит.

«Если компания работает девять месяцев, вряд ли она сейчас решит уйти. Huawei, отлученная от американского рынка, боится потерять Европу и была вынуждена прекратить свою деятельность в России, несмотря на то, что представляет партнерский для России Китай. Из этого можно сделать вывод, что нам следует осторожно выбирать партнеров и не уповать в дальнейшем на закупки из Китая, а производить товары самостоятельно», — подчеркнул он.

Собеседник НСН добавил, что перебоев с качеством связи до появления продукта от «Ростеха» не предвидится.

«Операторы закупили импортное оборудование. Полагаю, до конца 2023 года никаких проблем с качеством связи не будет. Да, не будет запуска новых территорий, да, не следует ждать улучшения качества связи, но для замены выходящего из строя оборудования комплектующих нам однозначно хватит. В дальнейшем встанет вопрос о необходимости перевода отдельных регионов на новое оборудование взамен устаревшего. К сожалению, нельзя в действующую сеть, построенную на каком-то производителе, просто включать базовые станции другого игрока. В случае появления оборудования от “Ростеха” нужно будет выводить из строя какой-то город, зарубежное оборудование перевозить в другие регионы, где оно используется, а новый регион строить на “Ростехе”. Насколько компания сможет справиться с этой задачей, учитывая то, что необходимо не только создать оборудование, но и наладить в достаточном количестве производство, пока сказать не могу», — сказал Кусков.

В заключение аналитик ответил на вопрос о наличии у «Ростеха» опытного образца оборудования.

«Опытный образец у них был в стандарте пятого поколения, его раскритиковали операторы связи за низкое качество по сравнению с зарубежными аналогами. В 4G образец пока что представлен не был», — заключил Кусков.

Ранее стало известно, что российский бренд смартфонов Inoi ушел из страны и теперь позиционирует себя как эстонскую марку.

