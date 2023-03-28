«Оборонка и ретейл»: Названы отрасли, где требуются специалисты по ИИ
Американцы внедряют искусственный интеллект в различные системы вооружения, Россия в этом плане отстает, отметил в эфире НСН Станислав Ашманов.
Специалисты по искусственному интеллекту (ИИ) требуются сегодня для выполнения задач оборонной промышленности, ретейла и банковской сферы, рассказал гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов в разговоре с НСН. Он отметил, что отрасли промышленности и оборонки могут поглотить тысячи таких специалистов.
Накануне «Аргументы и факты» со ссылкой на ученых из Петрозаводского государственного университета сообщили, что в 2023 году российской экономике потребуется еще около 40 тысяч специалистов по искусственному интеллекту. Указывается, что именно столько кадров нужно для реализации принятой Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Станислав Ашманов отметил, что в первую очередь России необходимо внедрять ИИ в оборонную промышленность.
«Специалисты по ИИ нужны для задач оборонной промышленности, в целом в промышленности для автоматизации большого количества опасных операций и для повышения производительности труда. В оборонке и в промышленности сейчас ИИ очень мало используется. Эти отрасли могут поглотить тысячи специалистов. Там нужно внедрять ИИ семимильными шагами. Американцы внедряют ИИ в различные системы вооружения: умные беспилотники, компьютерное зрение. Все это очень важно, потому что это оружие будущего, а мы отстаем», - сказал Ашманов.
Он отметил, что специалисты по искусственному интеллекту нужны также в онлайн-ретейле, банковской и телеком сферах. При этом Ашманов указал, что есть хорошие перспективы применения ИИ в медицине.
«Применение ИИ в медицине может принести много пользы за счет того, что будет помогать врачам в принятии решений, в постановке диагнозов. Очень много специалистов по ИИ в сферах онлайн-ретейлеров, банках, телекомах, везде, где происходит работа с массовым обслуживанием. Там есть задачи по автоматизации рутинных процессов. Такие компании сейчас активно нанимают народ и внедряют ИИ», - объяснил собеседник НСН.
Кроме того, гендиректор «Нейросети Ашманова» рассказал, где обучают специалистов по искусственному интеллекту. По словам эксперта, в крупнейших вузах страны есть соответствующие кафедры, также есть частные образовательные учреждения.
«Раньше людей не учили на специальность «Искусственный интеллект и нейронные сети». Учили просто математиков, разработчиков, автоматизаторов. Потом постепенно стали появляться специализированные кафедры в университетах, магистратура, аспирантура. В крупнейших вузах есть кафедры и преподаватели, которые учат студентов. Помимо этого, есть частные образовательные учреждения, например, у «Яндекса» и VK. Они выпускают в год малый объем, это допобразование, зато очень качественное», - резюмировал Ашманов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране необходимо массово внедрить искусственный интеллект в различные сферы жизнедеятельности. Тогда он поручил правительству обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, включая промышленность, с учетом развития ИИ. Также президент поручил разработать рейтинг вузов по качеству компетенций подготовки специалистов в этой области, сообщает НСН.
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