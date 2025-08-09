В Кыринском округе Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Кыринском округе Забайкальского края из-за паводка. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Решение принято на внеочередном заседании КЧС и ОПБ в связи с подтоплением территорий в селе Кыра в результате ливневого паводка», - отметили власти.
По словам главы округа Любови Сакияевой, в четверг в округе прошел мощный ливень, а позже из степи пришел вал поверхностной воды. Власти осмотрели подтопленные территории и составят акты обследования.
Как отметила оперативная группа МЧС, жизни и здоровью населения ничего не угрожает. Для ликвидации последствий ливня задействовали экскаваторы и грейдер.
Ранее в Краснодарском крае из-за паводка в селе Лермонтово и поселке Новомихайловский унесло в море десятки катеров и яхт.
