Собянин: Искусственный интеллект научился определять признаки ишемического инсульта

Нейросети помогают московским врачам искать патологии: в частности, искусственный интеллект научился определять признаки ишемического инсульта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин поздравил сотрудников таксомоторной отрасли Москвы с Днем таксиста

Он отметил, что благодаря нейросетям у медиков будет возможность быстрее поставить диагноз пациенту.

«Теперь врачам проще определить рак легких, COVID-19, ишемическую болезнь сердца, рак молочной железы и другие заболевания», - сказал Собянин.

Мэр уточнил, что цифровые технологии в здравоохранение внедряются более десяти лет. Благодаря единой цифровой платформе можно следить за всеми этапами лечения пациента, заключил Собянин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МедицинаСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры