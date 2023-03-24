Собянин: Искусственный интеллект научился определять признаки ишемического инсульта
Нейросети помогают московским врачам искать патологии: в частности, искусственный интеллект научился определять признаки ишемического инсульта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что благодаря нейросетям у медиков будет возможность быстрее поставить диагноз пациенту.
«Теперь врачам проще определить рак легких, COVID-19, ишемическую болезнь сердца, рак молочной железы и другие заболевания», - сказал Собянин.
Мэр уточнил, что цифровые технологии в здравоохранение внедряются более десяти лет. Благодаря единой цифровой платформе можно следить за всеми этапами лечения пациента, заключил Собянин.
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