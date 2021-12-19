Искать парковочные места во дворах Москвы будет искусственный интеллект

Компания «Электронная Москва» объявило конкурс на проведение тестирования системы, которая позволит анализировать доступность стояночных мест на придомовых территориях в городе, сообщают «Известия».

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Это будет происходить при помощи искусственного интеллекта. Сервис позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать, есть ли на парковке у дома свободные места. С помощью технологии будет вестись анализ парковочных мест вблизи жилых домов. С этой целью будут считываться изображения с камер видеонаблюдения.

Точность распознавания свободных мест должна будет составлять как минимум 85%. С информацией о доступных парковочных местах можно будет ознакомиться в мобильном приложении «Электронный дом».

Напомним, в Москве с 24 декабря изменятся тарифы на парковку. На 53 улицах столицы стоимость повысится, а на 29 – снизится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:АвтовладельцыАвтомобильМосква
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