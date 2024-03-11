Объем слитых данных в России вырос на 60%

Объем слитых персональных данных в России вырос почти на 60% в 2023 году по сравнению с годом ранее. По данным InfoWatch, он составил 1,12 млрд записей. Число инцидентов при этом уменьшилось на 15%, составив 656 эпизодов, сообщает РБК.

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Всего за год из российских компаний утекло 95 крупных баз данных, что на 28% больше, чем в 2022 году. Более 80% утечек информации произошло в результате кибератак, а каждая десятая напрямую была связана с действиями персонала. Также эксперты отметили, что более чем в 35% случаях утечек объем украденных данных остался неизвестен.

Кибератакам в основном подвергаются социальные сервисы, операторы связи, маркетплейсы, в ближайшем будущем к ним могут добавиться федеральные ресурсы.

Центробанк России в январе подготовил проект закона, который предлагает отстранять от должности топ-менеджеров банков за утечку данных.


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ФОТО: РИА Новости
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