Объем слитых данных в России вырос на 60%

Всего за год из российских компаний утекло 95 крупных баз данных, что на 28% больше, чем в 2022 году. Более 80% утечек информации произошло в результате кибератак, а каждая десятая напрямую была связана с действиями персонала. Также эксперты отметили, что более чем в 35% случаях утечек объем украденных данных остался неизвестен.

Кибератакам в основном подвергаются социальные сервисы, операторы связи, маркетплейсы, в ближайшем будущем к ним могут добавиться федеральные ресурсы.

Центробанк России в январе подготовил проект закона, который предлагает отстранять от должности топ-менеджеров банков за утечку данных.



