В России предложили отстранять от работы топ-менеджеров банков за утечку данных

Центробанк России подготовил проект закона, который предлагает отстранять от должности топ-менеджеров банков за утечку данных, сообщают «Известия».

Роскомнадзор призвал наказывать тех, кто использует слитые в сеть персональные данные

При неоднократных утечках топ-менеджеров могут отстранить от должностей на 10 лет. Как ожидается, принятие документа позволит предотвращать утечки информации из крупнейших финансовых организаций.

Отмечается, что в 2023 году в крупнейших банках страны выявили миллионы случаев утечек данных.

Ранее в Госдуме предложили лишать свободы за утечку персональных данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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