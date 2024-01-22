В России предложили отстранять от работы топ-менеджеров банков за утечку данных

При неоднократных утечках топ-менеджеров могут отстранить от должностей на 10 лет. Как ожидается, принятие документа позволит предотвращать утечки информации из крупнейших финансовых организаций.

Отмечается, что в 2023 году в крупнейших банках страны выявили миллионы случаев утечек данных.

Ранее в Госдуме предложили лишать свободы за утечку персональных данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

