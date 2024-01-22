В России предложили отстранять от работы топ-менеджеров банков за утечку данных
Центробанк России подготовил проект закона, который предлагает отстранять от должности топ-менеджеров банков за утечку данных, сообщают «Известия».
При неоднократных утечках топ-менеджеров могут отстранить от должностей на 10 лет. Как ожидается, принятие документа позволит предотвращать утечки информации из крупнейших финансовых организаций.
Отмечается, что в 2023 году в крупнейших банках страны выявили миллионы случаев утечек данных.
Ранее в Госдуме предложили лишать свободы за утечку персональных данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru