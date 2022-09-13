«Нужны компьютеры»: Инженеров призвали ценить выше IT-специалистов

«Должны быть различные поддержки для тех, кто заканчивает вуз разработчиками элементной базы и радиоэлектронной аппаратуры. Должны быть также различные преференции для предприятий. Для того, чтобы поднимать кадры, нужно работать уже начиная со школьников, чтобы они хотели туда идти. Но сейчас школьники хотят идти в IT, потому что знают, что эта область поддерживается. Надеюсь, что через какое-то время они будут хотеть идти и в инженерные специальности, в разработку радиоэлектронной аппаратуры», - указал Тимошенко.

Также кандидат технических наук подчеркнул, что проблему технологического отставания России можно решить и за три-четыре года по отдельным нишам. Однако, добавил он, по некоторым позициям это может затянуться и на пять-шесть лет.

«Необходимо активно применять и внедрять те наработки, которые сейчас существуют. Потому что за 20 прошедших лет все равно было много сделано в исследовательской деятельности и много новых решений было найдено. Другое дело, поскольку они были недофинансированы, они не пошли в серию. Сейчас нужно, по сути, провести повторную экспертизу всего того, что было наработано и какие-то вещи из этого использовать. Тогда можно за три-четыре года уменьшить этот разрыв и выйти на более высокий уровень. А дальше все это взаимосвязано не только с самой электронной техникой, но и с технологическим оборудованием. Но некоторые школы по созданию некоторого вида технологического оборудования утеряны. Все это нужно будет восстанавливать. По некоторым позициям это пять-шесть лет», - резюмировал Тимошенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ограничения, касающиеся микроэлектроники, — одна из самых сложных тем и одно из главных направлений удара по экономике. По его словам, правительство пыталось создать российскую микроэлектронную промышленность уже несколько лет.

