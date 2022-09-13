«Нужны компьютеры»: Инженеров призвали ценить выше IT-специалистов
Для решения проблемы технологического отставания России нужно поддерживать все инженерные специальности, отметил в эфире НСН кандидат технических наук Александр Тимошенко.
Разработчиков микроэлектроники в России необходимо поддерживать так же, как IT-специалистов, иначе программисты будут составлять программы на двойном листе в клеточку из-за отсутствия техники, заявил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Минпромторг подготовил обновленную концепцию госполитики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года. В документе чиновники признают серьезное технологическое отставание, зависимость от зарубежных технологий и острый кадровый дефицит. Чтобы исправить ситуацию, предлагается увеличить производственные мощности, расширить фундаментальные исследования и с нуля создать профильное машиностроение. Александр Тимошенко отметил, что для инженерных специальностей необходимо ввести господдержку.
«Кадры нужно готовить, должна быть госполитика, которая решила бы этот вопрос. Например, когда началась спецоперация, правительство заявило о том, что будет поддерживать IT-отрасль. Там количество выпускников на два порядка превышает количество выпускников инженерных специальностей. Если брать это соотношение, плюс еще будет поддерживаться IT-отрасль, то, понятное дело, что абитуриенты, которые поступают в вузы, пойдут в IT. Но через какое-то время, если все вот так дальше продвигать, то будет плохая ситуация. Эти программисты будут составлять программы на двойном листе в клеточку. Такая тенденция может быть, потому что компьютерную технику тоже нужно иметь свою», - сказал Тимошенко.
По его словам, для того, чтобы восполнить дефицит кадров в сфере микроэлектроники, необходимо, чтобы школьники хотели поступать в вузы на соответствующие специальности.
«Должны быть различные поддержки для тех, кто заканчивает вуз разработчиками элементной базы и радиоэлектронной аппаратуры. Должны быть также различные преференции для предприятий. Для того, чтобы поднимать кадры, нужно работать уже начиная со школьников, чтобы они хотели туда идти. Но сейчас школьники хотят идти в IT, потому что знают, что эта область поддерживается. Надеюсь, что через какое-то время они будут хотеть идти и в инженерные специальности, в разработку радиоэлектронной аппаратуры», - указал Тимошенко.
Также кандидат технических наук подчеркнул, что проблему технологического отставания России можно решить и за три-четыре года по отдельным нишам. Однако, добавил он, по некоторым позициям это может затянуться и на пять-шесть лет.
«Необходимо активно применять и внедрять те наработки, которые сейчас существуют. Потому что за 20 прошедших лет все равно было много сделано в исследовательской деятельности и много новых решений было найдено. Другое дело, поскольку они были недофинансированы, они не пошли в серию. Сейчас нужно, по сути, провести повторную экспертизу всего того, что было наработано и какие-то вещи из этого использовать. Тогда можно за три-четыре года уменьшить этот разрыв и выйти на более высокий уровень. А дальше все это взаимосвязано не только с самой электронной техникой, но и с технологическим оборудованием. Но некоторые школы по созданию некоторого вида технологического оборудования утеряны. Все это нужно будет восстанавливать. По некоторым позициям это пять-шесть лет», - резюмировал Тимошенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ограничения, касающиеся микроэлектроники, — одна из самых сложных тем и одно из главных направлений удара по экономике. По его словам, правительство пыталось создать российскую микроэлектронную промышленность уже несколько лет.
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