СМИ: Минпромторг обновил концепцию развития микроэлектроники до 2030 года
Минпромторг РФ подготовил обновленную концепцию государственной политики по развитию микроэлектроники до 2030 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник издания в правительстве.
По данным издания, разработку документа курировал замглавы Минпромторга Василий Шпак. Концепцию планируют представить в октябре на форуме «Микроэлектроника-2022». На стратегическом документе будет базироваться дальнейшее развитие отрасли, отмечает телеканал «360».
В обновленной концепции указаны основные проблемы российской микроэлектроники. В частности, это отставание технологий от мирового уровня, трудности с освоением технологических процессов и нехватка производственных мощностей, зависимость проектирования и выпуска от зарубежных технологий, низкая инвестиционная привлекательность, нехватка кадров. Также в Минпромторге упомянули недобросовестную конкуренцию со стороны зарубежных поставщиков.
Для решения проблем министерство предлагает участникам рынка координировать исследования в сфере передовых технологий, нарастить мощности, создать электронное машиностроенин, отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники. Также Минпромторг считает необходимым упрощение доступа производителей к субсидиям, льготным кредитам и грантам для стимулирования внебюджетных инвестиций.
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