СМИ: Минпромторг обновил концепцию развития микроэлектроники до 2030 года

По данным издания, разработку документа курировал замглавы Минпромторга Василий Шпак. Концепцию планируют представить в октябре на форуме «Микроэлектроника-2022». На стратегическом документе будет базироваться дальнейшее развитие отрасли, отмечает телеканал «360».

В обновленной концепции указаны основные проблемы российской микроэлектроники. В частности, это отставание технологий от мирового уровня, трудности с освоением технологических процессов и нехватка производственных мощностей, зависимость проектирования и выпуска от зарубежных технологий, низкая инвестиционная привлекательность, нехватка кадров. Также в Минпромторге упомянули недобросовестную конкуренцию со стороны зарубежных поставщиков.

Для решения проблем министерство предлагает участникам рынка координировать исследования в сфере передовых технологий, нарастить мощности, создать электронное машиностроенин, отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники. Также Минпромторг считает необходимым упрощение доступа производителей к субсидиям, льготным кредитам и грантам для стимулирования внебюджетных инвестиций.

