Мишустин пообещал беспрецедентное финансирование для электронной промышленности

Беспрецедентный объем финансирования планируется выделить на развитие электронной промышленности в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе технологической сессии по электронике.

«Не удивляйтесь»: В России объяснили высокие цены на отечественную электронику

Слова главы правительства приводит РИА Новости. Мишустин указал, что уже разработаны долгосрочные планы, обозначены конкретные цели и задачи их достижения, отмечает RT.

«Отрасль будет получать беспрецедентное, я бы сказал, финансирование, причем оно "длинное", на восемь лет мы сделали планы», - подчеркнул Мишустин.

Как отметил премьер, электронная промышленность — одна из важнейших отраслей для укрепления технологического суверенитета страны, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ПромышленностьФинансированиеМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры