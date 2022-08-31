Мишустин пообещал беспрецедентное финансирование для электронной промышленности

Слова главы правительства приводит РИА Новости. Мишустин указал, что уже разработаны долгосрочные планы, обозначены конкретные цели и задачи их достижения, отмечает RT.

«Отрасль будет получать беспрецедентное, я бы сказал, финансирование, причем оно "длинное", на восемь лет мы сделали планы», - подчеркнул Мишустин.

Как отметил премьер, электронная промышленность — одна из важнейших отраслей для укрепления технологического суверенитета страны, пишет Газета.ру.

