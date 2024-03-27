Онищенко: Россия создаст в Киргизии современную биологическую лабораторию
Россия профинансирует создание на территории Киргизии современной биолаборатории, заявил академик РАН Геннадий Онищенко, передает агентстве Sputnik.
По его словам, строительство современной лабораторной базы предусмотрено меморандумом правительств России и Киргизии о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.
«Сотрудничество предусматривает подготовку врачей, возможности единых методик контроля, открытие современных диагностирующих центров, наличие вакцин, которые понадобятся при возникновении новых инфекций или вспышек действующих вирусов», — пояснил Онищенко.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил об опасности «боевых» вирусов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru