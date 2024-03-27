Онищенко: Россия создаст в Киргизии современную биологическую лабораторию

Россия профинансирует создание на территории Киргизии современной биолаборатории, заявил академик РАН Геннадий Онищенко, передает агентстве Sputnik.

Онищенко допустил использование США вируса оспы в качестве биологического оружия

По его словам, строительство современной лабораторной базы предусмотрено меморандумом правительств России и Киргизии о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.

«Сотрудничество предусматривает подготовку врачей, возможности единых методик контроля, открытие современных диагностирующих центров, наличие вакцин, которые понадобятся при возникновении новых инфекций или вспышек действующих вирусов», — пояснил Онищенко.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил об опасности «боевых» вирусов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:БиологияКиргизияРоссияОнищенко

Горячие новости

Все новости

партнеры