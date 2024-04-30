AstraZeneca: Вакцина от COVID-19 может спровоцировать тромбоз
AstraZeneca признала, что ее вакцина от COVID-19 может вызвать редкое, но смертельное нарушение свертываемости крови. Британский фармацевтический гигант уже столкнулся с огромным количеством исков, поданных близкими тех, кто получил серьезные заболевания или умер в результате инъекции, сообщает Daily Mail.
Юристы, представляющие «десятки» коллективных исков, говорят, что стоимость некоторых дел их клиентов может достигать 25 миллионов долларов, и настаивают на том, что вакцина фармацевтической фирмы со штаб-квартирой в Кембридже является «дефектным продуктом». AstraZeneca в феврале признала, что ее вакцина может «в очень редких случаях» провоцировать состояние, называемое тромбозом с синдромом тромбоцитопении или TTS.
Потенциальное осложнение было указано в качестве возможного побочного эффекта с момента выпуска вакцины, но признание AstraZeneca в феврале стало первым случаем, когда фармацевтический гигант сделал это в суде. На данный момент в Высокий суд Лондона подано 51 дело на общую сумму около 125 миллионов долларов.
Одним из истцов является Джейми Скотт, ИТ-инженер и отец двоих детей, который получил необратимую черепно-мозговую травму, возникшую в результате тромба после того, как он получил вакцину в апреле 2021 года. Его жена Кейт заявила изданию, что надеется, что признание компании ускорит исход дела.
Ранее стало известно, что младенцы использовались в опытах, которые ранее проводились в психиатрическом отделении больницы №7 в Мариуполе, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы, которые были обнаружены строителями в подвале медицинского учреждения во время его восстановления. В документах упоминаются такие компании, как Pfizer, AstraZeneca, Celltrion, Novatris International AG, Sanofi, подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование и другие, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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