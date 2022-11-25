«Нет своего железа!»: Заявления о цифровом суверенитете РФ назвали преждевременными
Критические институты перестраиваются на российский лад, однако кроме софта есть и другие ключевые показатели, отметил в эфире НСН IT-эксперт Валентин Макаров.
Россия еще не достигла цифрового суверенитета, в стране вообще нет собственного «железа», на котором можно было бы что-то разрабатывать, заявил президент Ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров в разговоре с НСН.
Накануне глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку иностранные компании ушли с отечественного рынка. По его словам, «теперь мы предоставлены сами себе». Валентин Макаров отметил, что у государственных и частных отечественных компаний разные задачи относительно суверенитета.
«Что касается суверенитета, то есть государство, госструктуры и частный бизнес. Из него есть критический бизнес, который большое значение имеет для государства, а есть просто малый и средний бизнес, которые живут своей жизнью. У них разные задачи по импортозамещению и разное отношение к суверенитету. Государство должно быть суверенным и иметь суверенную информационную критическую инфраструктуру. В этом отношении критические институты перестраиваются на российский лад. Однако, нужно помнить, что кроме софта есть еще железо. С этой точки зрения говорить, что мы перешли на независимость, пока рановато. Пока у нас нет собственного железа, на которым можно что-то делать», - сказал Макаров.
Он отметил, что американские IT-компании никогда бы не ушли с российского рынка добровольно. По словам Макарова, служба безопасности США заинтересована в том, чтобы Google продолжал оставаться в России и был главным инструментом сбора информации.
«Никакая американская компания по доброй воле не уйдет из России. Рынок кажется маленьким, но это миллиарды долларов. Никто не будет терять эти деньги просто так. Служба безопасности Америки заинтересована в том, чтобы Google продолжал оставаться в России главным инструментом сбора информации. Так и будет. Это не просто бизнес, а проникновение в среду, понимание настроений, поиск людей, которые интересуют, оказание влияния через фейки. С ними еще бороться надо очень долго, чтобы их вытравить. Уход иностранных компаний из России плох лишь с точки зрения того, что мы не имеем доступа к конкурирующим технологиям», - резюмировал Макаров.
Ранее спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков заявил, что Россия в состоянии достигнуть цифрового суверенитета за 10–20 лет. По его словам, для этого ей необходимо создать «Алмазный фонд» из нескольких десятков собственных разработок, которые «смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов».
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