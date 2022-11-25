«Нет своего железа!»: Заявления о цифровом суверенитете РФ назвали преждевременными

Накануне глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку иностранные компании ушли с отечественного рынка. По его словам, «теперь мы предоставлены сами себе». Валентин Макаров отметил, что у государственных и частных отечественных компаний разные задачи относительно суверенитета.

«Что касается суверенитета, то есть государство, госструктуры и частный бизнес. Из него есть критический бизнес, который большое значение имеет для государства, а есть просто малый и средний бизнес, которые живут своей жизнью. У них разные задачи по импортозамещению и разное отношение к суверенитету. Государство должно быть суверенным и иметь суверенную информационную критическую инфраструктуру. В этом отношении критические институты перестраиваются на российский лад. Однако, нужно помнить, что кроме софта есть еще железо. С этой точки зрения говорить, что мы перешли на независимость, пока рановато. Пока у нас нет собственного железа, на которым можно что-то делать», - сказал Макаров.

Он отметил, что американские IT-компании никогда бы не ушли с российского рынка добровольно. По словам Макарова, служба безопасности США заинтересована в том, чтобы Google продолжал оставаться в России и был главным инструментом сбора информации.