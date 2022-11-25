«Нет своего железа!»: Заявления о цифровом суверенитете РФ назвали преждевременными

Критические институты перестраиваются на российский лад, однако кроме софта есть и другие ключевые показатели, отметил в эфире НСН IT-эксперт Валентин Макаров. 

Россия еще не достигла цифрового суверенитета, в стране вообще нет собственного «железа», на котором можно было бы что-то разрабатывать, заявил президент Ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров в разговоре с НСН.

«Понадобятся десятки лет»: IT-специалист рассказал о сроках замещения зарубежного ПО

Накануне глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку иностранные компании ушли с отечественного рынка. По его словам, «теперь мы предоставлены сами себе». Валентин Макаров отметил, что у государственных и частных отечественных компаний разные задачи относительно суверенитета.

«Что касается суверенитета, то есть государство, госструктуры и частный бизнес. Из него есть критический бизнес, который большое значение имеет для государства, а есть просто малый и средний бизнес, которые живут своей жизнью. У них разные задачи по импортозамещению и разное отношение к суверенитету. Государство должно быть суверенным и иметь суверенную информационную критическую инфраструктуру. В этом отношении критические институты перестраиваются на российский лад. Однако, нужно помнить, что кроме софта есть еще железо. С этой точки зрения говорить, что мы перешли на независимость, пока рановато. Пока у нас нет собственного железа, на которым можно что-то делать», - сказал Макаров.

Он отметил, что американские IT-компании никогда бы не ушли с российского рынка добровольно. По словам Макарова, служба безопасности США заинтересована в том, чтобы Google продолжал оставаться в России и был главным инструментом сбора информации.

Правительство РФ уменьшило финансовую поддержку российских IT-компаний

«Никакая американская компания по доброй воле не уйдет из России. Рынок кажется маленьким, но это миллиарды долларов. Никто не будет терять эти деньги просто так. Служба безопасности Америки заинтересована в том, чтобы Google продолжал оставаться в России главным инструментом сбора информации. Так и будет. Это не просто бизнес, а проникновение в среду, понимание настроений, поиск людей, которые интересуют, оказание влияния через фейки. С ними еще бороться надо очень долго, чтобы их вытравить. Уход иностранных компаний из России плох лишь с точки зрения того, что мы не имеем доступа к конкурирующим технологиям», - резюмировал Макаров.

Ранее спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков заявил, что Россия в состоянии достигнуть цифрового суверенитета за 10–20 лет. По его словам, для этого ей необходимо создать «Алмазный фонд» из нескольких десятков собственных разработок, которые «смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссиякомпанияТехнологии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры