Правительство РФ уменьшило финансовую поддержку российских IT-компаний
Правительство России скорректировало принятое весной распоряжение о выделении ассигнований из резервного фонда на поддержку российских IT-компаний в этом году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, размер ассигнований на субсидирование льготных кредитов для системообразующих аккредитованных организаций в сфере IT на пополнение оборотных средств сокращен в 17 раз - до 30 млн рублей с 500 млн рублей. Также скорректирован объем выданных кредитов IT-компаниям до 9 млрд рублей с 20 млрд рублей.
Сокращение субсидирования льготных кредитов происходит во второй раз с апреля. В сентябре кабмин урезал финансирование льготных кредитов для системообразующих аккредитованных IT-компаний на пополнение оборотных средств в шесть раз - до 500 млн рублей с 3 млрд рублей. Объем выданных кредитов IT-компаниям был сокращен до 20 млрд рублей с изначальных 54,5 млрд рублей.
Кроме того, в сентябре правительство России сократило ассигнования на субсидирование льготной ипотеки для IT-сотрудников в три раза - до 500 млн рублей с 1,5 млрд рублей.
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