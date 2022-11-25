Минцифры: Почти все иностранные IT-компании ушли из России
Почти все иностранные IT-компании ушли с российского рынка. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает РИА Новости.
По словам министра, на основе этого можно сделать вывод, что Россия достигла цифрового суверенитета.
Кроме того, Шадаев отметил, что масштаб отъезда IT-специалистов из РФ «не глобальный» и не нанес серьезного ущерба отрасли.
Ранее стало известно, что Минцифры выделит более 28 млрд рублей на реализацию проектов по импортозамещению ПО в рамках индустриальных центров компетенций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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