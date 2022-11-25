Минцифры: Почти все иностранные IT-компании ушли из России

Почти все иностранные IT-компании ушли с российского рынка. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает РИА Новости.

Правительство РФ уменьшило финансовую поддержку российских IT-компаний

По словам министра, на основе этого можно сделать вывод, что Россия достигла цифрового суверенитета.

Кроме того, Шадаев отметил, что масштаб отъезда IT-специалистов из РФ «не глобальный» и не нанес серьезного ущерба отрасли.

Ранее стало известно, что Минцифры выделит более 28 млрд рублей на реализацию проектов по импортозамещению ПО в рамках индустриальных центров компетенций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:РоссиякомпанияТехнологии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры