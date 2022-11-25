Минцифры: Почти все иностранные IT-компании ушли из России

По словам министра, на основе этого можно сделать вывод, что Россия достигла цифрового суверенитета.

Кроме того, Шадаев отметил, что масштаб отъезда IT-специалистов из РФ «не глобальный» и не нанес серьезного ущерба отрасли.

Ранее стало известно, что Минцифры выделит более 28 млрд рублей на реализацию проектов по импортозамещению ПО в рамках индустриальных центров компетенций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

