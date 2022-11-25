«Понадобятся десятки лет»: IT-специалист рассказал о сроках замещения зарубежного ПО

Для реального цифрового суверенитета России понадобятся десятки лет, так как потребуется создать новую модель управления бизнесом, заявил НСН гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

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Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил о достижении Россией цифрового суверенитета, так как зарубежные корпорации покинули отечественный рынок. Об этом сообщило агентство РИА Новости. По мнению Щельцина, для максимального замещения ушедших компаний России понадобятся десятки лет.

«Программное обеспечение — это набор элементов, подстраивающихся под определенную социальную, экономическую или бизнес-задачу. Наша проблема в том, что мы недостаточно понимаем эти процессы. Когда мы брали западное ПО, мы ориентировались на западную модель управления бизнесом, государственным процессом или социальным процессом и учились на них десятки лет. Сейчас для воспроизведения аналогичного программного обеспечения по пользовательским характеристикам, нам нужен такой же деловой опыт. На это уйдут десятки лет, не меньше», — подчеркнул Щельцин.

Собеседник НСН пояснил, с чем связан столь длительный переход к суверенитету.

«Все дело в прикладном характере ПО. Например, мы имеем группу офисных пакетов, и потребитель просит предоставить двести самых популярных функций в нем, при том что в зарубежном аналоге таких функций 20 тысяч. Возникает вопрос, какие функции воспроизводить в сервисе. Для их создания, как правило, требуются новые знания, компетенции не только в программировании и разработке, но и в понимании, как сделать процесс максимально удобным для пользователя. Потом выясняется, что разным группам пользователей нужны разные двести функций, то есть где-то весь спектр, где-то половина спектра и так далее. С такими мелочами сталкиваются сейчас российские разработчики программного обеспечения по всем направлениям, и в некоторых моментах это становится барьером для отказа от ПО, которое уже не поддерживается», — подытожил IT-специалист.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что России хватит трех лет для перевода критической инфраструктуры на отечественное программное обеспечение.

