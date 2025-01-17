«Несовместимость частот»: Россиян призвали не покупать iPhone только с eSIM

Никаких массовых жалоб от обладателей iPhone на работу модуля eSIM нет, это единичные случаи, и там нужно устанавливать причины, заявил НСН Григорий Майзлер.

Не стоит покупать мобильные телефоны iPhone только с поддержкой eSIM, так как это версии для американского рынка, а новости о поломках этих устройств из-за неполадок с eSIM у россиян - это, скорее, единичные случаи. Об этом НСН рассказал владелец сервисного центра ISUPPORT Григорий Майзлер.

В России начали массово ломаться iPhone с виртуальной SIM-картой eSIM, сообщает «Коммерсант». Так, по данным издания, уже более 40 пользователей iPhone столкнулись со сложностями в работе модуля eSIM, из-за которых она выходит из строя, и даже иногда ломаются сами устройства. Чаще всего жалуются абоненты «Т-Мобайл» и Yota. Проблема может быть связана, как с устаревшими контроллерами eSIM в iPhone, так и с некорректной работой операторского софта, отмечают эксперты. Майзлер отметил, что здесь речь не идет о каком-то массовом сбое.

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«Это в очередной раз новость, высосанная из пальца. Ни вчера, ни позавчера, ни месяц назад не было подобных случаев. Никто не обращался. Ну и вообще в новости речь о 40 пользователях, а это, скорее, какие-то частные случаи. Мы не знаем подробности, какие это устройства, и для какого рынка они предназначены. Может быть, для Америки, где устройства только на eSIM. Это точно не носит характер какого-то массового сбоя. Либо у операторов софтовые проблемы, либо какая-то несовместимость частот, что более вероятно, если у этих 40 пользователей iPhone, возможно, eSIM-версии для американского рынка. А микросхемы все-таки у них разные, и частоты там отличаются немного», - рассказал он.

Специалист посоветовал россиянам не приобретать мобильные устройства от Apple только на eSIM, так как они ориентированы на американского потребителя.

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«Можем только посоветовать не покупать eSIM-аппараты, предназначенные только для рынка США. Так же, как и для китайского рынка, двухсимочные, тоже не стоит брать. Лично мы продаем исключительно Nano-SIM, плюс eSIM, которые предназначены для нашего рынка: одна физическая и несколько виртуальных карт, никогда не Китай и никогда не Америка», - пояснил он.

Ранее эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в разговоре с НСН рассказал, что китайские смартфоны вытесняют продукцию Samsung на российском рынке, так как компания не может представить ничего принципиально нового.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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