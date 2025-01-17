«Несовместимость частот»: Россиян призвали не покупать iPhone только с eSIM

Не стоит покупать мобильные телефоны iPhone только с поддержкой eSIM, так как это версии для американского рынка, а новости о поломках этих устройств из-за неполадок с eSIM у россиян - это, скорее, единичные случаи. Об этом НСН рассказал владелец сервисного центра ISUPPORT Григорий Майзлер.

В России начали массово ломаться iPhone с виртуальной SIM-картой eSIM, сообщает «Коммерсант». Так, по данным издания, уже более 40 пользователей iPhone столкнулись со сложностями в работе модуля eSIM, из-за которых она выходит из строя, и даже иногда ломаются сами устройства. Чаще всего жалуются абоненты «Т-Мобайл» и Yota. Проблема может быть связана, как с устаревшими контроллерами eSIM в iPhone, так и с некорректной работой операторского софта, отмечают эксперты. Майзлер отметил, что здесь речь не идет о каком-то массовом сбое.