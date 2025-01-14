СМИ: Продажи смартфонов в 2024 году упали на 4%
Объем продаж смартфонов по итогам 2024 года снизился в России на 4%, до 29,6 млн единиц, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Марвел-Дистрибуции».
По данным издания, вместе с тем общая сумма, потраченная россиянами на смартфоны, выросла на 5%.
Уточняется, что лидирующие позиции на рынке с долей в 23% занимает китайский бренд Xiaomi. Также в числе популярных Tecno (20%), Samsung (12%) и Realme (11%). Топ-5 замыкает компания Apple (9%).
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук сообщил «Радиоточке НСН», что россияне, которые всегда покупали и хотели пользоваться iPhone, будут продолжать это делать и не перейдут на другие смартфоны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru