Матвиенко призналась, что ее пытались обмануть мошенники

Финансовые мошенники пытались обмануть спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом политик рассказала на пленарном заседании палаты, передает РИА Новости.

«Попыток было много», — отметила Матвиенко, подчеркнув, что злоумышленникам не удалось ее обмануть.

Председатель Совфеда указала, что не считает себя абсолютно финансово грамотной и призвала работать с финансовой грамотностью россиян, начиная с детей, «со школы». По словам политика, если юные граждане будут предупреждены, они «от чего-то уберегут» своих родителей.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН сообщил, что ущерб от действий телефонных мошенников в прошлом году составил 15,8 млрд рублей.

