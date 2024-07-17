Матвиенко призналась, что ее пытались обмануть мошенники
Финансовые мошенники пытались обмануть спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом политик рассказала на пленарном заседании палаты, передает РИА Новости.
«Попыток было много», — отметила Матвиенко, подчеркнув, что злоумышленникам не удалось ее обмануть.
Председатель Совфеда указала, что не считает себя абсолютно финансово грамотной и призвала работать с финансовой грамотностью россиян, начиная с детей, «со школы». По словам политика, если юные граждане будут предупреждены, они «от чего-то уберегут» своих родителей.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН сообщил, что ущерб от действий телефонных мошенников в прошлом году составил 15,8 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru