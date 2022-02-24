Депутат ГД: Угрозы отключения от SWIFT давно перестали пугать
Артем Кирьянов отметил, что Россия готова к любым инфраструктурным ограничениям, но подобные меры невыгодны Европе.
Летальных санкций для России придумать будет невозможно, заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Что касается инфраструктурных санкций, отключения от SWIFT – летальных санкций для такой страны, как РФ, быть не может. Не изобрели еще таких механизмов, чтобы изолировать такую страну – я даже не про территорию и не про ядерный потенциал. Просто Россия сегодня – это страна, которая по инновационному потенциалу претендует на то, чтобы быть в лидерах. Отключат SWIFT – отключите, у нас будет совершенно другая модель, это перестало быть страшным и интересным», - рассказал депутат.
На сегодняшний день заявления европейских стран о жестких санкциях являются политической «игрой», заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН ранее.
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