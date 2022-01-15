Недра планеты остывают быстрее, чем прогнозировали

Швейцарские ученые попытались вычислить, когда произойдет охлаждение Земли, на основе показателей теплопроводности глубинных минералов. Прежде всего, пограничного слоя между мантией и ядром, который состоит из минерала бриджманита.

По итогам исследований ученые выяснили, что теплопроводность бриджманита примерно в 1,5 раза выше, чем считалось ранее. Таким образом больший тепловой поток из ядра к мантии увеличивает мантийную конвекцию и ускоряет охлаждение планеты.

Бриджманит, остывая, трансформируется в постперовскит с более высокой теплопроводностью, что ускорит остывание ядра.

«Наши результаты предполагают, что Земля, как и другие скалистые планеты Меркурий и Марс, охлаждается и становится неактивной гораздо быстрее, чем ожидалось. Но точно определить время прекращения конвекционных течений мы пока не можем», – заявил профессор ETH Мотохико Мураками.

Ранее ученые выяснили, что восточная половина ядра планеты, которая расположена под индонезийским морем Банда, на 60% больше накапливает твёрдых частиц, чем западная, находящаяся под Бразилией. По мнению ученых, такая аномалия может изменять силу магнитного поля Земли.

