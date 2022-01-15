Недра планеты остывают быстрее, чем прогнозировали
Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха установили теплопроводимость минерала, который распространен на границе между ядром и мантией Земли. В ходе лабораторных экспериментов исследователи сделали вывод, что тепло планеты может иссякнуть раньше, чем прогнозировали ранее. Об этом сообщает Earth And Planetary Science Letters.
Швейцарские ученые попытались вычислить, когда произойдет охлаждение Земли, на основе показателей теплопроводности глубинных минералов. Прежде всего, пограничного слоя между мантией и ядром, который состоит из минерала бриджманита.
По итогам исследований ученые выяснили, что теплопроводность бриджманита примерно в 1,5 раза выше, чем считалось ранее. Таким образом больший тепловой поток из ядра к мантии увеличивает мантийную конвекцию и ускоряет охлаждение планеты.
Бриджманит, остывая, трансформируется в постперовскит с более высокой теплопроводностью, что ускорит остывание ядра.
«Наши результаты предполагают, что Земля, как и другие скалистые планеты Меркурий и Марс, охлаждается и становится неактивной гораздо быстрее, чем ожидалось. Но точно определить время прекращения конвекционных течений мы пока не можем», – заявил профессор ETH Мотохико Мураками.
Ранее ученые выяснили, что восточная половина ядра планеты, которая расположена под индонезийским морем Банда, на 60% больше накапливает твёрдых частиц, чем западная, находящаяся под Бразилией. По мнению ученых, такая аномалия может изменять силу магнитного поля Земли.
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