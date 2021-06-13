Учёные обеспокоены неравномерным ростом ядра Земли

«Неравномерное увеличение массы земного ядра может достигать различия в 60%. Потенциально это может сказываться на распределении магнитного поля Земли. В глобальных масштабах данные показатели могут говорить и об изменении магнитного полюса планеты», - цитирует ученых Ferra.ru.

Исследователи смоделировали рост внутреннего ядра за последний миллиард лет с помощью компьютерной программы. Они смогли сделать вывод о том, что масса ядра почти сразу наращивалась неравномерно.

Ранее профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН объяснил, почему в ближайшие 100 лет человечеству не стоит опасаться вымирания.

«Массовых вымираний было несколько, они связаны с катастрофическими извержениями. Периодичность этих событий достаточно закономерна: чем крупнее событие, тем оно реже. Вероятность того, что это произойдет в ближайшие сто лет, достаточно невелика. Сибирский трапп – это 251 миллион лет назад, повторение вряд ли там будет, это очень большое событие. Плато Декан - 65 миллионов лет назад, это Индия. Последнее такое событие было на северо-западе США 15-16 миллионов лет назад – трапп Коламбия-Ривер. У нас идет проект по изучению кальдер (котловины вулканического происхождения – прим. НСН) Камчатки, Кавказа, Италии и так далее, которые могут быть опасны для всего человечества. Много вулканических районов на Земле. Вопрос в том, стоит ли под угрозой существование человечество, я думаю, что нет, а гибель части людей вполне возможна», - отметил вулканолог.

