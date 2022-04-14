Президент РАН рассказал о приостановке сотрудничества Китая с академией
Китайские партнеры Российской академии наук (РАН) заморозили сотрудничество с академией. Об этом сообщил президент РАН Александр Сергеев.
«Если говорим о южном или восточном направлениях, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные такие обсуждения, несмотря на то, что у нас было прекрасно построено сотрудничество с регулярным общением», — цитирует академика ТАСС.
Сергеев подчеркнул, что нормальное сотрудничество, в том числе в области науки, в любом случае будет восстановлено, поэтому важно «не рвать отношения, все-таки пытаться сохранить то, что у нас есть там, где можно сохранить».
Президент РАН добавил, что академия продолжает контакты с желающими сотрудничать учеными. Тем не менее нынешняя ситуация непростая: главы академий наук ряда стран отказываются от сотрудничества, отношения со многими важными партнерами были заморожены.
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