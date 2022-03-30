«Мы не должны вмешиваться». РАН «закрыла глаза» на Совбез

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав научного совета при Совете безопасности, исключив из него четырех известных экспертов-международников, среди которых Алексей Громыко, Александр Никитин, Александр Панов и Сергей Рогов. В аппарате Совбеза пояснили, что речь идет об обновлении научного совета.

При этом все четыре эксперта ранее подписались под призывом к деэскалации ситуации на Украине. 2 марта более шести тысяч российских ученых и научных журналистов подписали открытое письмо против военной операции на Украине. Соответствующее обращение было опубликовано в газете «Троицкий вариант — Наука».

