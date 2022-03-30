«Мы не должны вмешиваться». РАН «закрыла глаза» на Совбез
Вице-президент РАН Юрий Балега заявил, что исключение академиков из научного совета Совбеза - академии не касается.
Российская академия наук не будет вмешиваться в отставку своих ученых из научного совета Совета безопасности РФ и каким-либо образом на это реагировать, рассказал вице-президент РАН Юрий Балега в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я не отвечаю за Совбез, но думаю, что РАН реагировать никак не будет, поскольку это не наш функционал. Мы не должны вмешиваться в дела Совбеза. Маловероятно, что РАН будет на это каким-то образом реагировать в ту или иную сторону. Мы же не знаем, по какому поводу их исключают, не является ли это обычной рутинной процедурой – в Совбезе люди же не навсегда. Мы в принятии этого решения не участвовали», - заявил Балега.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав научного совета при Совете безопасности, исключив из него четырех известных экспертов-международников, среди которых Алексей Громыко, Александр Никитин, Александр Панов и Сергей Рогов. В аппарате Совбеза пояснили, что речь идет об обновлении научного совета.
При этом все четыре эксперта ранее подписались под призывом к деэскалации ситуации на Украине. 2 марта более шести тысяч российских ученых и научных журналистов подписали открытое письмо против военной операции на Украине. Соответствующее обращение было опубликовано в газете «Троицкий вариант — Наука».
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