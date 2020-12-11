Названы замедляющие смартфон программы

Существенно уменьшить скорость работы смарфтона и сократить время его автономной работы могут тяжелые программы, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко.

Так, на Android замедлять работу системы могут приложения, предустановленные производителем в свои «оболочки», а также различные антивирусы и клинеры. Эксперт не советует использовать встроенные веб-браузеры от производителя. Также Гриценко выразил уверенность в том, что постоянно работающий антивирус не нужен, если пользователь устанавливает приложения только из официальных магазинов.