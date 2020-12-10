Невидимые настройки способны разрядить смартфон

В смартфонах существуют настройки, которые, работая в фоновом режиме, могут быстро разрядить устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислава Косарева.

Если их отрегулировать, то можно продлить время работы аккумулятора. К настройкам, которые разряжают батарею, относятся: геолокация, бесконтактная оплата, а также Bluetooth. Эксперт советует отключить их.