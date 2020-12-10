Невидимые настройки способны разрядить смартфон

В смартфонах существуют настройки, которые, работая в фоновом режиме, могут быстро разрядить устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислава Косарева.

Если их отрегулировать, то можно продлить время работы аккумулятора. К настройкам, которые разряжают батарею, относятся: геолокация, бесконтактная оплата, а также Bluetooth. Эксперт советует отключить их.

Выяснилось, как «сидение» в смартфонах влияет на психику

Косарева также рекомендует отключать Wi-Fi когда он не используется. Не менее существенное влияние на работу аккумулятора оказывает автоматическая регулировка яркости, а также push-уведомления.

Ранее специалисты Ланкастерского университета Великобритании опровергли утверждение, что длительное времяпрепровождение перед экраном смартфона и других гаджетов отрицательно сказывается на психическом состоянии пользователей.

Проведённое исследование показало, что само по себе проведённое за телефоном время не оказывает влияние на психику.

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ФОТО: pxhere.com
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