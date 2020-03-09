Ученые назвали гаджеты причиной маразма
Чрезмерное использование компьютеров и смартфонов способствует возникновению депрессии и маразма. К таким выводам пришли ученые из Японии. О результатах их исследования сообщило издание Nikkei Style.
Так, директор клиники памяти «Окумура» Аюми Окумура утверждает, что мозг из-за перегрузки информацией, которая поступает человеку через гаджеты, превращается в информационную свалку. Поэтому у людей 30-60 лет все чаще возникают проблемы с памятью.
Из-за информационной перегрузки нарушается функция работы префронтальной коры в лобной доле, которая также отвечает за мышление, память и эмоции. Как следствие, возникают раздражение, снижается мотивация и когнитивные способности.
Ученые рекомендовали сокращать использование гаджетов и высыпаться, сообщают «Известия».
Ранее клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал в эфире НСН, что принцип, по которому люди начинают зависеть от своих устройств, похож на принцип алкоголика или наркомана. Эксперт предупредил, что каждое использование смартфона - это отвлечение от общения в реальном мире.
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