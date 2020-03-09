Ученые назвали гаджеты причиной маразма

Чрезмерное использование компьютеров и смартфонов способствует возникновению депрессии и маразма. К таким выводам пришли ученые из Японии. О результатах их исследования сообщило издание Nikkei Style.

Так, директор клиники памяти «Окумура» Аюми Окумура утверждает, что мозг из-за перегрузки информацией, которая поступает человеку через гаджеты, превращается в информационную свалку. Поэтому у людей 30-60 лет все чаще возникают проблемы с памятью.