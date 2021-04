Нейросеть написала «новые» песни группы Nirvana

Организация Over the Bridge из Торонто создала программу, которая анализирует творчество артистов и создает песни, похожие на их музыкальный стиль. Пишет Rolling Stone.

Компьютер проанализировал треки группы Nirvana, как признаются создатели, загрузить пришлось много музыки, чтобы сеть смогла создать что-то похожее, и выдала «новые» песни Курта Кобейна.

Особенно тщательно программа изучает характер гитарных рифов и лирику артистов. В статье отмечается, что пока самостоятельно нейросеть работать не может, чаще всего она синтезирует рифы, которые не похожу на звуки гитарной музыки. Ей требуется большое количество исходных данных: песен в формате MIDI для анализа. Чтобы создать что-то стоящее компьютеру нужно около полугода и большое количество людей, обслуживающих программу.

Создатели программы – организация Over the Bridge надеются, что в дальнейшем нейросеть научится не только воссоздавать музыку известных артистов, но и распознавать их психические заболевания. Over the Bridge помогает артистам и людям, работающим в музыкальной индустрии справиться с расстройствами психики, в частности, с депрессией, которая по их словам «воспринимается в мире музыке, как что-то нормальное и даже романтизируется».

Организаторы проекта уверяют, что треки, созданные нейросетью, не появятся в продаже.