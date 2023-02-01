РГГУ призвал ограничить доступ к написавшей диплом студенту нейросети ChatGPT
Администрация Российского государственного гуманитарного университета призывает ограничить доступ в образовательных заведениях к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT. Так пресс-служба вуза отреагировала на информацию о том, что один из студентов защитил диплом, написанный этой нейросетью.
В РГГУ подчеркнули, что опыт применения нейронных сетей, в том числе ChatGPT, при создании научных и творческих работ, уже активно обсуждается в научном сообществе целого ряда сран. Зарубежные и отечественные эксперты выражают однозначные опасения в связи с новой проблемой.
В вузе также заявили о необходимости оперативной разработки механизмов и способов распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ. В РГГУ также выступили за увеличение числа оригинальных индивидуальных заданий, расчетов, которые учащиеся должны выполнять исключительно самостоятельно.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ChatGPT разработан компанией OpenAI, он способен работать в диалоговом режиме с поддержанием запроса на естественных языках. Ресурс представляет собой большую языковую модель для совершенствования которой, применялись методы обучения с учителем и обучения с подкреплением. Чат-бот был запущен 30 ноября 2022 года и привлёк внимание своими широкими возможностями.
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