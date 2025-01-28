Акции Nvidia перешли к росту после обрушения из-за нейросети DeepSeek
Самая дорогая компания мира Nvidia восстанавливает свои позиции на фондовом рынке, после обрушения ее акций накануне на 17% на премаркете во вторник, 28 января, растут в диапазоне 5%. Об этом свидетельствуют данные NASDAQ.
Стоимость акций разработчика графических процессоров 27 января потеряла 17,31%, опустившись до $117,9 на 22:40 мск. Капитализация компании сократилась более чем на $570 млрд. Таким образом, Nvidia уступила Apple звание самой дорогой компании, пишет Bloomberg.
Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в разговоре с НСН заявил, что появление DeepSeek не означает, что видеокарты для ИИ больше не нужны. Но, указал он, компаниям, в том числе Nvidia, придется адаптировать свой бизнес с учетом новых технологий и условий, передает «Радиоточка НСН».
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