На Урале разработали новый препарат от воспаления легких
Благодаря разработке метода синтеза новых химических соединений, подавляющих тяжелую пневмонию, на фармацевтическом рынке ожидается появление препаратов для лечения тяжелых форм гриппа и COVID-19. Научный прорыв совершили ученые Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина (УрФУ). Результаты их исследования опубликованы в журнале Pharmaceuticals, пишут «Известия».
Синтезированные химические соединения основаны на азолоазиновых гетероциклах -веществах, которые могут подавлять активность интерлейкина-6. Эти молекулы имеют важное значение для иммунного ответа. Исследователи знают, что избыток интерлейкина способен спровоцировать неконтролируемое воспаление и даже разрушение тканей, создающие угрозу жизни. Ноу-хау уральских ученых блокирует опасную реакцию.
«На основании этого знания мы можем создавать прикладной продукт. Благодаря нашим изначально фундаментальным исследованиям ряд лекарственных средств уже вышел на фармацевтический рынок», — цитирует издание научного сотрудника лаборатории органического синтеза УрФУ Константина Саватеева.
Ученые считают, что на основе проведенных исследований можно создавать безопасные лекарственные средства для борьбы с вирусными заболеваниями. Речь также идет о гриппе в тяжелой форме и COVID-19. Отмечается, что новые соединения являются высокоэффективными и не подавляют иммунитет.
После того, как исследователи УрФУвыявят фрагменты молекулы, способной вызывать противовоспалительный эффект, они планируют приступить к созданию лекарства и направить заявку на предклинические испытания в Минздрав России.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН усомнился в искусственном происхождении коронавирусной инфекции, но подтвердил, что ученые занимаются «эволюцией» вирусов в пробирке.
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