На Урале разработали новый препарат от воспаления легких

Синтезированные химические соединения основаны на азолоазиновых гетероциклах -веществах, которые могут подавлять активность интерлейкина-6. Эти молекулы имеют важное значение для иммунного ответа. Исследователи знают, что избыток интерлейкина способен спровоцировать неконтролируемое воспаление и даже разрушение тканей, создающие угрозу жизни. Ноу-хау уральских ученых блокирует опасную реакцию.

«На основании этого знания мы можем создавать прикладной продукт. Благодаря нашим изначально фундаментальным исследованиям ряд лекарственных средств уже вышел на фармацевтический рынок», — цитирует издание научного сотрудника лаборатории органического синтеза УрФУ Константина Саватеева.

Ученые считают, что на основе проведенных исследований можно создавать безопасные лекарственные средства для борьбы с вирусными заболеваниями. Речь также идет о гриппе в тяжелой форме и COVID-19. Отмечается, что новые соединения являются высокоэффективными и не подавляют иммунитет.

После того, как исследователи УрФУвыявят фрагменты молекулы, способной вызывать противовоспалительный эффект, они планируют приступить к созданию лекарства и направить заявку на предклинические испытания в Минздрав России.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН усомнился в искусственном происхождении коронавирусной инфекции, но подтвердил, что ученые занимаются «эволюцией» вирусов в пробирке.

