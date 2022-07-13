В России прошла клинические испытания уникальная вакцина против оспы

Ученые центра «Вектор» завершили клинические испытания вакцины четвертого поколения против оспы «ОртопоксВак», сообщает РИА Новости.

Онищенко: Оспа обезьян заняла нишу человеческой оспы

«Завершены клинические исследования уникальной вакцины четвертого поколения против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций «ОртопоксВак», - заявили в «Векторе».

Вакцина создана на основе ослабленного живого вируса. Она способна сформировать устойчивый иммунитет, но обладает высокой безопасностью.

Ученые называют препарат передовым в мире. В «Векторе» напомнили, что в Минздрав еще в мае были поданы документы на регистрацию вакцины.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов сообщил НСН, что действующие вакцины от оспы могут вызывать сильные побочные эффекты и надо поработать над «убитой» вакциной, потому что появилось поколение со слабым иммунитетом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы // mos.ru
ТЕГИ:РоссияУченыеВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры