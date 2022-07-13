В России прошла клинические испытания уникальная вакцина против оспы

«Завершены клинические исследования уникальной вакцины четвертого поколения против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций «ОртопоксВак», - заявили в «Векторе».

Вакцина создана на основе ослабленного живого вируса. Она способна сформировать устойчивый иммунитет, но обладает высокой безопасностью.

Ученые называют препарат передовым в мире. В «Векторе» напомнили, что в Минздрав еще в мае были поданы документы на регистрацию вакцины.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов сообщил НСН, что действующие вакцины от оспы могут вызывать сильные побочные эффекты и надо поработать над «убитой» вакциной, потому что появилось поколение со слабым иммунитетом.

