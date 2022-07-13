В России прошла клинические испытания уникальная вакцина против оспы
Ученые центра «Вектор» завершили клинические испытания вакцины четвертого поколения против оспы «ОртопоксВак», сообщает РИА Новости.
«Завершены клинические исследования уникальной вакцины четвертого поколения против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций «ОртопоксВак», - заявили в «Векторе».
Вакцина создана на основе ослабленного живого вируса. Она способна сформировать устойчивый иммунитет, но обладает высокой безопасностью.
Ученые называют препарат передовым в мире. В «Векторе» напомнили, что в Минздрав еще в мае были поданы документы на регистрацию вакцины.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов сообщил НСН, что действующие вакцины от оспы могут вызывать сильные побочные эффекты и надо поработать над «убитой» вакциной, потому что появилось поколение со слабым иммунитетом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru