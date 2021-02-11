На МКС хотят создать «ферму» для выращивания мух в невесомости
Научная аппаратура «Мутагенез», для эксперимента по наблюдению эволюционного развития мух дрозофиллов, будет разработана в России к концу 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Специального конструкторского бюро при Институте медико-биологических проблем РАН Алексея Логунова.
После этого аппаратуру отправят на Международную космическую станцию. Как ожидается, это произойдет в 2022 году. С помощью «Мутагенеза» возможно культивирование мух во время полета с возможностью контроля температуры и влажности.
В настоящее время проводятся испытания, готовятся опытные образцы аппаратуры.
Тем временем, США могут купить место на российском корабле «Союз МС-18» для полета астронавта на Международную космическую станцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Переговоры ведутся с частной американской компанией Axiom Space. Полет может состояться в апреле следующего года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- Росгидромет предупредил жителей Урала и Сибири о сильном похолодании
- На МКС хотят создать «ферму» для выращивания мух в невесомости
- Газета Washington Post предсказала России глобальный успех из-за вакцины «Спутник V»
- Юрист рассказала, как вернуть лекарства в аптеку, минуя запрет
- Губернатор Ставрополья опроверг информацию о выдаче кукол вместо тел младенцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru