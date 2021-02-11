На МКС хотят создать «ферму» для выращивания мух в невесомости

Научная аппаратура «Мутагенез», для эксперимента по наблюдению эволюционного развития мух дрозофиллов, будет разработана в России к концу 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Специального конструкторского бюро при Институте медико-биологических проблем РАН Алексея Логунова.

После этого аппаратуру отправят на Международную космическую станцию. Как ожидается, это произойдет в 2022 году. С помощью «Мутагенеза» возможно культивирование мух во время полета с возможностью контроля температуры и влажности.