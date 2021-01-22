На МКС нашли еще одну трещину
На Международной космической станции (МКС) нашли трещину, возможно, их несколько, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
На орбиту доставят мощный микроскоп, чтобы проверить возможное место утечки, добавляет РЕН ТВ.
В среду сообщалось о новом перебое в работе системы генерации кислорода на российском сегменте.
В октябре текущего года в промежуточной камере модуля «Звезда» была зафиксирована трещина, из которой утекал кислород со станции. Пробоина была временно устранена – ее залепили изолентой.
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