На МКС нашли еще одну трещину

На Международной космической станции (МКС) нашли трещину, возможно, их несколько, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

На орбиту доставят мощный микроскоп, чтобы проверить возможное место утечки, добавляет РЕН ТВ.

В среду сообщалось о новом перебое в работе системы генерации кислорода на российском сегменте.

В октябре текущего года в промежуточной камере модуля «Звезда» была зафиксирована трещина, из которой утекал кислород со станции. Пробоина была временно устранена – ее залепили изолентой.

