СМИ: США могут купить место на «Союзе»

США могут купить место на российском корабле «Союз МС-18» для полета астронавта на Международную космическую станцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Переговоры ведутся с частной американской компанией Axiom Space. Полет может состояться в апреле следующего года.