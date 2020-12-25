СМИ: США могут купить место на «Союзе»

США могут купить место на российском корабле «Союз МС-18» для полета астронавта на Международную космическую станцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Переговоры ведутся с частной американской компанией Axiom Space. Полет может состояться в апреле следующего года.

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Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции совершит два выхода в открытый космос в январе следующего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя NASA.

В текущем году экипаж станции выполнил восемь выходов с борта МКС, из них семь по американской программе и один - по российской.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Казак
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