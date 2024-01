На CES 2024 представили самую «умную» и дорогую крышку для унитаза

Она оснащена множеством функций и голосовым управлением через Alexa, Siri или Google Assistant. Этот гаджет может автоматически открывать и закрывать крышку, имеет встроенную систему очистки ультрафиолетом, биде, сушилку, подогрев и подсветку.

Устройство превращает обычный унитаз в «умный трон», управляемый голосом, что позволяет пользователю активировать различные режимы, такие как подмывание или сушка. Стоимость умной сидушки составляет $2149, или около 195 тысяч рублей.

Ранее стартап One By One Music представил на выставке CES 2024 первый в мире стриминговый сервис для собак, отмечает «Радиоточка НСН». Разработчики заявляют, что при нажатии клавиши «Play» заиграет музыка, которая мало того, что будет звучать бесконечно благодаря искусственному интеллекту, так еще и сможет успокоить собаку. Создатели One By One Music рекомендуют использовать сервис при покидании дома, чтобы пес не чувствовал себя одиноко. Отмечается, что благодаря фоновой мелодии тревожность собаки снижается на 84%.