Маткапитал на второго ребенка могут поднять до миллиона рублей
Российские власти планируют повысить размеры выплат за второго ребенка. Через три года сумма таких выплат может составить около миллиона рублей. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.
Кроме того, депутат также анонсировала рост выплат для всех получателей таких средств с 1 февраля следующего года. По словам Бессараб, размер выплат составит 677 тысяч рублей на первого ребенка и 894 тысячи на второго — в том случае, если средства за первого ребенка ранее семье не выдавались.
Власти полагают, что в следующем году за выплатами на ребенка обратятся порядка 1,4 миллионов россиян. По словам депутата Бессараб, увеличение маткапитала будет учитывать реальную инфляцию, а не прогнозные значения.
Программа материнского капитала в России действует с 2017 года. В 2024 году такие выплаты составляют около 631 тысячи рублей на первого ребенка. Сумма материнского капитала на второго ребенка — около 834 тысяч рублей.
С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала будет проиндексированы на 7,3%. Объемы выплат властями рассчитываются на основе потребительских цен за предыдущий год, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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