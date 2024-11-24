Маткапитал на второго ребенка могут поднять до миллиона рублей

Российские власти планируют повысить размеры выплат за второго ребенка. Через три года сумма таких выплат может составить около миллиона рублей. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.



Кроме того, депутат также анонсировала рост выплат для всех получателей таких средств с 1 февраля следующего года. По словам Бессараб, размер выплат составит 677 тысяч рублей на первого ребенка и 894 тысячи на второго — в том случае, если средства за первого ребенка ранее семье не выдавались.