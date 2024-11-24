СМИ назвали имя стрелка, убившего человека в Марксе

Telegram-канал «Baza» со ссылкой на собственные источники также писал, что после стрельбы полиция начала розыск Рубика Акопяна, владельца черного внедорожника. Предварительно, водитель этого автомобиля открыл стрельбу из пистолета по оппонентам в результате дорожного конфликта.



Издание пишет, что ссора началась после того, как Михаил Кутузов и Андрей Соколовский попытались обогнать автомобиль Акопяна у Парка Победы в Марксе. Акопян догнал мужчин, ссора переросла в драку, затем водитель внедорожника расстрелял Кутузова и Соколовского из пистолета. Он бросил свой автомобиль и скрылся с места происшествия.



Михаил Кутузов погиб на месте. Соколовский госпитализирован. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». https://t.me/nsnfm

