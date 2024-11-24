СМИ назвали имя стрелка, убившего человека в Марксе

Полиция задержала стрелка, которого подозревают в убийстве мужчины в Марксе Саратовской области. По данным Telegram-канала «112», имя задержанного — Рубик Акопян.

Издание утверждает, что задержанного везут на допрос. В МВД такую информацию пока не подтверждали.

СМИ сообщили о стрельбе в Саратовской области, есть погибший

Telegram-канал «Baza» со ссылкой на собственные источники также писал, что после стрельбы полиция начала розыск Рубика Акопяна, владельца черного внедорожника. Предварительно, водитель этого автомобиля открыл стрельбу из пистолета по оппонентам в результате дорожного конфликта.

Издание пишет, что ссора началась после того, как Михаил Кутузов и Андрей Соколовский попытались обогнать автомобиль Акопяна у Парка Победы в Марксе. Акопян догнал мужчин, ссора переросла в драку, затем водитель внедорожника расстрелял Кутузова и Соколовского из пистолета. Он бросил свой автомобиль и скрылся с места происшествия.

Михаил Кутузов погиб на месте. Соколовский госпитализирован. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». https://t.me/nsnfm

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияСаратовская ОбластьСтрельба

Горячие новости

Все новости

партнеры