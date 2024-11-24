Опубликованы первые кадры с Путиным после его заявления об «Орешнике»
Журналист Павел Зарубин поделился видеозаписью с президентом России Владимиром Путиным, сделанной сразу после заявления главы государства об испытаниях новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
На записи видно, как президент России завершает свое выступление, поднимается из-за стола и аккуратно поправляет кресло. Затем, уже за кадром, слышны слова Путина.
«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — констатирует российский лидер.
С обращением к россиянам Владимир Путин выступал 21 ноября. Президент России объявил, что в ответ на удары украинских войск западными дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям российские военные атаковали предприятие военно-промышленного комплекса Украины в Днепре, применив баллистическую ракетную систему средней дальности, которую назвали «Орешник».
22 ноября Владимир Путин также рассказал, что решение о принятии на вооружение и серийном производстве баллистической ракеты средней дальности «Орешник» уже принято, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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