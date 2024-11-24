Опубликованы первые кадры с Путиным после его заявления об «Орешнике»

«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — констатирует российский лидер.

С обращением к россиянам Владимир Путин выступал 21 ноября. Президент России объявил, что в ответ на удары украинских войск западными дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям российские военные атаковали предприятие военно-промышленного комплекса Украины в Днепре, применив баллистическую ракетную систему средней дальности, которую назвали «Орешник».

22 ноября Владимир Путин также рассказал, что решение о принятии на вооружение и серийном производстве баллистической ракеты средней дальности «Орешник» уже принято, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

