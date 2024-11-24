ЦАХАЛ: «Хезболла» выпустила 150 ракет по Израилю
В воскресенье, 24 ноября, «Хезболла» выпустила по Израилю около 150 ракет. С таким заявлением выступила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Большинство ракет было выпущено по северной части страны. Первый залп из шести снарядов пришелся на центр Израиля. Здесь ранения получили несколько человек.
Второй удар был нацелен на один из районов Тель-Авива. В Хайфе в результате обстрела повреждено многоэтажное здание, в Верхней Галилее ранен мужчина. Еще одна ракета упала в районе Кфар-Блюм.
В северных общинах Израиля звучат сирены предупреждения о ракетной опасности. Аналогичные сигналы слышны в городах, расположенных недалеко от Галилейского моря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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