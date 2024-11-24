ЦАХАЛ: «Хезболла» выпустила 150 ракет по Израилю

Второй удар был нацелен на один из районов Тель-Авива. В Хайфе в результате обстрела повреждено многоэтажное здание, в Верхней Галилее ранен мужчина. Еще одна ракета упала в районе Кфар-Блюм.

В северных общинах Израиля звучат сирены предупреждения о ракетной опасности. Аналогичные сигналы слышны в городах, расположенных недалеко от Галилейского моря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



