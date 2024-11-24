Москва предупредила Сеул о последствиях передачи оружия Киеву

Замглавы МИД РФ призвал южнокорейское руководство оценить ситуацию взвешенно, отказаться от действий, которые он охарактеризовал как безрассудные, и ориентироваться на долгосрочные национальные интересы, а не на краткосрочные внешние влияния.



21 октября стало известно, что Южная Корея рассматривает возможность отправки на Украину своих специалистов — военный и разведывательный персонал. Также Сеул задумался о прямых поставок своих вооружений Киеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». https://t.me/nsnfm

