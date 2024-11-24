Москва предупредила Сеул о последствиях передачи оружия Киеву
Российский МИД предупредил, что передача Южной Кореей вооружений Украине может привести к окончательному разрыву отношений. С таким заявлением выступил заместитель главы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, его цитирует РБК.
Руденко подчеркнул, что южнокорейские власти должны осознавать возможные последствия использования своего оружия против российских граждан. Он также заявил, что подобный шаг полностью разрушит отношения между Москвой и Сеулом и подорвет безопасность самой Южной Кореи.
Замглавы МИД РФ призвал южнокорейское руководство оценить ситуацию взвешенно, отказаться от действий, которые он охарактеризовал как безрассудные, и ориентироваться на долгосрочные национальные интересы, а не на краткосрочные внешние влияния.
21 октября стало известно, что Южная Корея рассматривает возможность отправки на Украину своих специалистов — военный и разведывательный персонал. Также Сеул задумался о прямых поставок своих вооружений Киеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». https://t.me/nsnfm
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