СМИ: Вице-президент Филиппин заказала киллеру убийство президента страны

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио публично заявила, что заказала заказала киллеру убийство президента страны Фердинанда Маркоса-младшего, его жены и спикера местного парламента. Об этом пишет South China Morning Post.

Соответствующее заявление Дутерте-Карпио сделала на пресс-конференции, посвященной аресту главы ее администрации Зулейки Лопес. По ее словам, нанятый профессиональный убийца начнет действовать, если Дутерте-Карпио убьют саму.



Правительство Филиппин уже пообещало «жесткие меры» против вице-президента.



Ранее сообщалось, что на Филиппинах обострилась вражда между двумя правящими кланами — к одному из них принадлежит Сара Дутерте-Карпио, второй представляет Фердинанд Маркос-младший. В октябре Дутерте-Карпио также публично обвиняла президента страны в некомпетентности и говорила, что уже представляла, как его убивает, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

