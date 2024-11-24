СМИ: волна диверсий против силовиков фиксируется на Украине
По Украине прокатилась волна диверсий, направленных против представителей силовых структур. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.
По их данным, для осуществления подрывов злоумышленники используют взрывчатку. Один из инцидентов произошел в Киеве — у машины военнослужащего ВСУ нашли пакет, на дереве же неизвестные закрепили камеру, транслирующую происходящее в реальном времени.
Сверток со взрывчаткой нашел караульный. Он попытался поднять конверт, после чего произошла детонация. Военный погиб на месте.
В середине ноября жительница Киева позвонила в полицию с просьбой о помощи. Прибывший на место наряд связался с ней по телефону, собеседница попросила силовиков зайти в квартиру. Полицейские открыли дверь, но услышали, как сработала чека гранаты — они успели выйти. Подозреваемые по данному делу задержаны.
Кроме того, еще один похожий инцидент произошел в Дарницком районе украинской столицы. У местного отделения полиции прогремел взрыв. По данным СМИ, речь в этом случае также идет о диверсии, рядом с местом происшествия позднее нашли камеру.
В начале осени 2024 года пресса сообщала и о волне поджогов автомобилей военнослужащих на Украине. Уже к середине сентября число таких инцидентов превысило 200, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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