СМИ: волна диверсий против силовиков фиксируется на Украине

Сверток со взрывчаткой нашел караульный. Он попытался поднять конверт, после чего произошла детонация. Военный погиб на месте.

В середине ноября жительница Киева позвонила в полицию с просьбой о помощи. Прибывший на место наряд связался с ней по телефону, собеседница попросила силовиков зайти в квартиру. Полицейские открыли дверь, но услышали, как сработала чека гранаты — они успели выйти. Подозреваемые по данному делу задержаны.

Кроме того, еще один похожий инцидент произошел в Дарницком районе украинской столицы. У местного отделения полиции прогремел взрыв. По данным СМИ, речь в этом случае также идет о диверсии, рядом с местом происшествия позднее нашли камеру.

В начале осени 2024 года пресса сообщала и о волне поджогов автомобилей военнослужащих на Украине. Уже к середине сентября число таких инцидентов превысило 200, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

