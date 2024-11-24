Ферстаппен взял четвертый титул «Формулы-1» после гонки в Лас-Вегасе

27-летний Макс Ферстаппен стал пятым в истории гонщиком, который выиграл титулы в четырех сезонах подряд — после Хуана Мануэля Фанхио, Михаэля Шумахера, Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона.



Ранее бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин заявил, что больше не собирается выступать в «Королевских гонках», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

