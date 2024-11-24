Ферстаппен взял четвертый титул «Формулы-1» после гонки в Лас-Вегасе

Макс Ферстаппен оформил четвертый титул чемпиона «Формулы-1», досрочно завершив борьбу за первенство. Об этом сообщает Mirror.

Саму гонку на Гран-при Лас-Вегаса выиграл Джордж Расселл из Mercedes, которому удалось сдержать натиск своего товарища по команде Льюиса Хэмилтона, семикратного чемпиона. Конкурент Ферстаппена за титул Ландо Норрис смог занять лишь шестое место для McLaren, его отставание от голландца теперь составляет 63 очка.

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27-летний Макс Ферстаппен стал пятым в истории гонщиком, который выиграл титулы в четырех сезонах подряд — после Хуана Мануэля Фанхио, Михаэля Шумахера, Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона.

Ранее бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин заявил, что больше не собирается выступать в «Королевских гонках», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
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