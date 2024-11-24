Путин провел разговор с президентом Турции

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Соответствующую информацию разместила пресс-служба Кремля.

В сообщении пресс-службы указано, что стороны предметно обсудили актуальные вопросы текущей двусторонней повестки. Акцент в беседе был сделан на развитии сотрудничества России и Турции в экономической и торговой сферах.

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Профильные ведомства обеих стран поздне проведут контакты с учетом этого обсуждения. Когда состоятся такие контакты, не уточняется.

Кроме того, пресс-служба Кремля отмечает, что в беседе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затронули ряд вопросов глобальной направленности. О чем именно шла речь, пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что турецкий лидер намерен обсудить конфликт на Украине с генеральным секретарем НАТО. Марк Рютте прилетит в Анкару 25 ноября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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