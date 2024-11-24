Путин провел разговор с президентом Турции

Профильные ведомства обеих стран поздне проведут контакты с учетом этого обсуждения. Когда состоятся такие контакты, не уточняется.



Кроме того, пресс-служба Кремля отмечает, что в беседе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затронули ряд вопросов глобальной направленности. О чем именно шла речь, пока не сообщалось.



Ранее стало известно, что турецкий лидер намерен обсудить конфликт на Украине с генеральным секретарем НАТО. Марк Рютте прилетит в Анкару 25 ноября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

