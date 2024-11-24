СК возбудил уголовное дело по факту убийства в Марксе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства после стрельбы в городе Марксе Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Издание утверждает, что пострадавший при стрельбе ранее был судим по статье «Причинение вреда здоровью». Личность стрелка еще не установлена, он в розыске.
Telegram-канал «Shot» без ссылок на источники информации пишет, что стрелок якобы выбрал жертв заранее. Местные жители рассказали изданию, что у погибшего мужчины остался маленький ребенок.
По версии Telegram-канала «Baza», полиция в Марксе ищет «мужчину с бородой». Он управляет внедорожным автомобилем черного цвета.
Ранее сообщалось о стрельбе в Марксе Ростовской области. Предварительно, конфликт начался в результате дорожного происшествия, водитель внедорожника убил одного из оппонентов и ранил второго, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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