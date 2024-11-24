СК возбудил уголовное дело по факту убийства в Марксе

Telegram-канал «Shot» без ссылок на источники информации пишет, что стрелок якобы выбрал жертв заранее. Местные жители рассказали изданию, что у погибшего мужчины остался маленький ребенок.



По версии Telegram-канала «Baza», полиция в Марксе ищет «мужчину с бородой». Он управляет внедорожным автомобилем черного цвета.



Ранее сообщалось о стрельбе в Марксе Ростовской области. Предварительно, конфликт начался в результате дорожного происшествия, водитель внедорожника убил одного из оппонентов и ранил второго, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

