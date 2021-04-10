Мурашко анонсировал создание новой российской вакцины от COVID-19

«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов <...> в ближайшее время», — цитируют министра «Известия».

Директор института Дмитрий Лиознов прогнозирует, что после испытаний, которые начнутся осенью, препарат будет в доступе уже весной 2022 года, отмечает RT.

Препарат разработан на основе ослабленного вируса гриппа. Для доставки части гена коронавируса в организм используется аденовирус – по аналогии с технологией, использованной в «Спутнике V».

Ранее стало известно, что в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали разрабатывать вакцину от COVID-19 в виде носовых капель.

