Мурашко анонсировал создание новой российской вакцины от COVID-19
Еще одну вакцину от коронавируса разрабатывают в России на базе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ. Она будет применяться интраназально. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 10 апреля.
«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов <...> в ближайшее время», — цитируют министра «Известия».
Директор института Дмитрий Лиознов прогнозирует, что после испытаний, которые начнутся осенью, препарат будет в доступе уже весной 2022 года, отмечает RT.
Препарат разработан на основе ослабленного вируса гриппа. Для доставки части гена коронавируса в организм используется аденовирус – по аналогии с технологией, использованной в «Спутнике V».
Ранее стало известно, что в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали разрабатывать вакцину от COVID-19 в виде носовых капель.
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