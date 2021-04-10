Мурашко анонсировал создание новой российской вакцины от COVID-19

Еще одну вакцину от коронавируса разрабатывают в России на базе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ. Она будет применяться интраназально. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 10 апреля.

Центр Гамалеи начал тестирование вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов <...> в ближайшее время», — цитируют министра «Известия».

Директор института Дмитрий Лиознов прогнозирует, что после испытаний, которые начнутся осенью, препарат будет в доступе уже весной 2022 года, отмечает RT.

Препарат разработан на основе ослабленного вируса гриппа. Для доставки части гена коронавируса в организм используется аденовирус – по аналогии с технологией, использованной в «Спутнике V».

Ранее стало известно, что в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали разрабатывать вакцину от COVID-19 в виде носовых капель.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ВакцинаМинздравКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры